СМИ: польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

По информации радиостанции RMF24, аграрии требуют приезда премьер-министра Дональда Туска на переговоры

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польские аграрии в рамках всеобщей акции протеста заблокировали проезд грузовиков на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с Германией. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее данным, протестующие фермеры вывели на обе стороны проезжей части сельскохозяйственную технику, тем самым создав коридор, через который может проехать только легковой автотранспорт. Аграрии требуют приезда премьер-министра Дональда Туска на переговоры. Протестующие также выступают против политики Евросоюза, предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов сельхозпроизводителями. Отмечается, что блокада границы должна продлиться до 13:00 по местному времени (15:00 мск).

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс". Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.