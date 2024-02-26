Володин поздравил с днем рождения спикера парламента Кубы

Председатель Госдумы поблагодарил Эстебана Ласо Эрнандеса за вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения председателя Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса, поблагодарив его за вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества и дружественных отношений с Россией.

"Поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. Вы посвятили свою жизнь служению кубинскому народу и борьбе за независимость и собственный путь развития Кубы. Ваш вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества, дружественных отношений и стратегического партнерства наших стран заслуживает уважения", - сказал Володин, поздравление которого опубликовано на сайте Госдумы.

Председатель палаты парламента отметил, что будет рад новым встречам с кубинским коллегой.