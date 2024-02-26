Премьер Грузии заявил, что обновленные цели образования основаны на патриотизме

Ираклий Кобахидзе отметил, что система общего образования должна "взрастить стране достойного гражданина, который будет заботиться о сохранении национальной идентичности"

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство образования Грузии впервые с 2004 года составило документ о целях общего образования, в котором акцент сделан на патриотических и семейных ценностях. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Министр образования представил документ о национальных целях общего образования, который будет обновлен впервые после 2004 года. Согласно документу, важнейшей задачей системы образования будет обеспечить такую школьную среду, которая будет ориентирована на национальный патриотический дух, личностное развитие, уважение института семьи, универсальные этические принципы и демократические ценности", - заявил Кобахидзе на заседании правительства.

Система общего образования, как отметил премьер, должна "взрастить стране достойного гражданина, который будет заботиться о сохранении национальной идентичности", полноценно знать не только национальный язык, но и историю и культуру. Как подчеркнул Кобахидзе, очень важно, чтобы развитие системы образования было основано на "правильных ценностях".

По словам премьера, документ в ближайшее время пройдет публичное обсуждение, после чего его окончательную версию представят на утверждение парламенту.

В предыдущем документе об общеобразовательных целях, подписанном бывшим премьер-министром Зурабом Жванией в 2004 году, ничего не говорится о патриотизме. В стратегии, принятой 20 лет назад, отмечается, что цель системы образования - сформировать свободную личность, способную принимать ответственные решения, осознавая при этом интересы и традиции страны. Также школьное образование в соответствии с документом 2004 года должно сформировать у учеников либеральное и демократическое сознание.