МЧС в марте проведет масштабное учение по борьбе с паводками и пожарами

Маневры пройдут во всех регионах страны, кроме Донбасса, Новороссии приграничных к ним территорий

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. МЧС России по поручению Совбеза проведет в марте масштабное командно-штабное учение по борьбе с паводками и природными пожарами. Об этом журналистам сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Командно-штабное учение пройдет 5 и 6 марта в преддверии паводка и пожароопасного сезона. Оно проводится по поручению Совета безопасности. О результатах будет доложено президенту РФ", - сказал он.

Учение пройдет во всех регионах, кроме Донбасса, Новороссии приграничных к ним территорий. Куренков сообщил, что в ходе учений будут отработаны вопросы обеспечения безаварийного пропуска паводков, действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. В нем примут участие федеральные министерства и ведомства, региональные структуры и службы, входящие в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На практике специалисты отработают действия от получения оперативной информации до оповещения и организации жизнеобеспечения населения. В частности, внимание будет уделено вопросам оказания финансовой помощи населению, пострадавшему от ЧС.