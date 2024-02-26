Минтруд: 80% социальных контрактов в РФ заключены с семьями с детьми

В 2024 году на финансирование соцконтрактов предусмотрено почти 31,6 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 80% социальных контрактов в России заключены с семьями, которые воспитывают детей. Об этом сообщил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин.

"С точки зрения охвата тема социального контракта, <...> больше 80% - как раз семьи с детьми. Социальный контракт охватывает до 1 млн граждан ежегодно в совокупности", - сказал он на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "Семейный бизнес".

В 2024 году на финансирование соцконтрактов предусмотрено почти 31,6 млрд рублей.

С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума.