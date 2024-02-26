Экс-командир "Беркута" заявил, что силовики были готовы остановить "майдан"

Юрий Абисов заявил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу не хватило силы воли и духа

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Силовики могли прекратить "майдан", если бы им отдал команду экс-президент Украины Виктор Янукович. Такое мнение выразил помощник главы Республики Крым Юрий Абисов, руководивший крымским батальоном милиции особого назначения "Беркут" с 2006 по 2014 год.

"Чтобы все это остановить нужно было два-четыре часа, а потом уже чисто техническое. Разгребайте, увозите и принимайте всех людей. <…> Все были на стороне президента, все силовые структуры, я имею в виду, и внутренние войска, и армия, и СБУ, и МВД, все были в одной упряжке. <…> Почему не остановили? Потому что не хватило силы воли и духа президенту. Уже сейчас [Януковича] можно сравнить с президентом Беларуси [Александром] Лукашенко. Он взял автомат и пошел к силовикам и сказал: "Я с этой земли никуда не уйду". Януковичу даже не надо было к нам приходить, просто дать команду", - сказал Абисов в ходе пресс-конференции о возвращении Крыма в состав РФ.

По словам помощника главы Крыма, США готовили провокацию за несколько лет до "майдана" при участии организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

"В Америке это все делали, расспрашивали, писали, изучали нашу тактику, как мы противостоим, изучали нашу экипировку, где слабые места в экипировке. Делали эти инструкции, [Валентин] Наливайченко (экс-глава СБУ в 2006-2010 гг. и 2014-2015 гг - прим. ТАСС) привозил и отдавал это "Правому сектору", - уточнил Абисов.

О конфликте на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".