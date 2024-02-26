В Петербурге до 2030 года планируют расчистить реку Охта и еще 26 водных объектов

В списке также оказались водоподводящая система фонтанов Петергофа, гидросистемы ГМЗ "Царское село" и Суздальские озера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 25 водных объектов, включая реки Охта, Ижора, а также гидросистему Суздальских озер запланировали расчистить в Санкт-Петербурге с 2025 по 2030 год. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Михаил Страхов.

"До 2030 года планируются к реализации 22 водохозяйственных мероприятия, предусматривающие расчистку 27 водных объектов. Наши предложения были одобрены Бассейновыми советами. Рассчитываем, что заявленные Санкт-Петербургом к оздоровлению водные объекты будут учтены федеральным центром", - сказал он.

Работы планируют провести благодаря новому объединенному федеральному проекту по оздоровлению водных объектов России, необходимость создания которого отметил президент России Владимир Путин. Санкт-Петербург выступил одним из основных инициаторов включения в новый проект Балтийской водной системы (Онежское озеро - Ладожское озеро - река Нева - Финский залив).

От Петербурга в проект планируют включить, в первую очередь, крупные гидросистемы, такие как водоподводящая система фонтанов Петергофа, гидросистемы ГМЗ "Царское село" и Суздальских озер, а также водные объекты, расположенные на территории двух и более регионов. Страхов подчеркнул, что основная идея проекта в системном подходе: заниматься оздоровлением в устье реки, если ничего не делать выше по течению, у истока, малоэффективно. Кроме того, важна последовательность: например, прежде чем начинать расчистку реки от донных отложений, нужно прекратить сброс в нее загрязненных стоков.

О водоемах

Проект по экологическому оздоровлению и защите уникальной Балтийской водной системы (Онежское озеро - Ладожское озеро - река Нева - Финский залив) планируется запустить с 2025 года в рамках Нацпроекта "Экология". Ладожское озеро является крупнейшим в Европе, Онежское - вторым.

Работы по оздоровлению водных объектов носят комплексный характер, предусматривая, в том числе, расчистку от донных отложений. В силу географических особенностей Петербурга, небольших глубин и низких скоростей течения в центральных реках и каналах идут постоянные процессы их заиления.