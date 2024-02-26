В Москве открылся прием заявок на летние выступления артистов в парках

Сбор анкет продлится до 17 марта включительно

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский продюсерский центр начал прием заявок на участие в новом сезоне летнего проекта "Уличный артист в парках". Об этом сообщили в пресс-службе Моспродюсера.

"Уже третий год подряд с наступлением летнего сезона в парках Москвы начинаются уличные выступления - победители "Уличного артиста в парках" выходят на площадки проекта, чтобы делиться своим творчеством с посетителями зеленых пространств. 26 февраля Московский продюсерский центр открывает прием заявок в новый сезон, сбор анкет продлится до 17 марта включительно. Принять участие в конкурсном отборе могут представители всех жанров уличного искусства - от музыкантов и художников до мимов и жонглеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для участия в новом сезоне надо заполнить анкету на официальном сайте Моспродюсера и приложить к ней видео выступления. Победители, прошедшие отбор, смогут самостоятельно бронировать место и время выступления на портале мэра столицы. При отборе представители парков будут опираться в первую очередь на концепцию своих пространств, а также на исполнительское мастерство, сценический образ и общее впечатление, победители будут объявлены в мае.

В прошлом сезоне артисты выступали в 26 парках и пространствах столицы, среди которых ВДНХ, Ходынское поле, Ангарские пруды, Сад "Эрмитаж", Библиотека иностранной литературы, Парк Горького и другие. В рамках проекта им были доступны 53 площадки.