В Ярославском зоопарке умерла гепард Найла

Животному было 20 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Самка гепарда Найла умерла в Ярославском зоопарке, животному было 20 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"В связи с преклонным возрастом умерла наша любимица - самка гепарда Найла. <…> В прошлом году Найле исполнилось 20 лет. Это много даже для тепличных условий зоопарка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в дикой природе гепарды живут до 10-12 лет, если им удается избежать стычки с другими хищниками. В зоопарке у Найлы был один из самых просторных вольеров, высокая башня, теплый домик и летняя веранда.

"Вся команда Ярославского зоопарка искренне переживает уход Найлы. <...> Но утешает то, что у нее была одна из лучших жизней, которые мы могли когда-либо подарить какому-либо животному", - сообщили в зоопарке.