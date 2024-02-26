Кабмин поддержал выплату двух пенсий детям с инвалидностью, потерявшим родителя в ходе СВО

Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности

ОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект первого зампреда комитета Совфеда по социальной политике Александра Варфоломеева о праве детей с инвалидностью получать сразу две пенсии в случае гибели родителя в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности (или страховой пенсии по инвалидности). "Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает с учетом указанного замечания", - говорится в проекте отзыва.

В частности, кабмин просит привести предлагаемые нормы в соответствие с действующим законодательством о перечне категории лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца независимо от нахождения на его иждивении.

Законопроектом предлагается предоставить право на одновременное получение двух пенсий детям с инвалидностью и неработающим инвалидам с детства, потерявшим родителей вследствие гибели в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании, а также смерти из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины. Это касается, в частности, случаев ранения во время пребывания на фронте, прохождения службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), в настоящее время право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев. "Полагаем, что дети-инвалиды и неработающие граждане, которые уже с детства являлись инвалидами, порой с достаточно тяжелыми заболеваниями, и остались без родителя, являвшегося их кормильцем, имеют такие же права, как и родители умерших военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - подчеркивает автор законопроекта.