Верховный суд признал законным отказ по одному из исков Надеждина

На заседании он упрекнул ЦИК в формальном подходе, который привел к ущемлению в правах граждан

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным отказ в удовлетворении первого иска Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции признать законным, жалобу Надеждина - без удовлетворения", - огласил решение судья.

На заседании Надеждин упрекнул ЦИК в формальном подходе, который привел к ущемлению в правах граждан. "Я бы не оспаривал эти инструкции ЦИК, пусть бы они жили своей жизнью, но они используются для применения формального, дискриминирующего подхода, вот в чем дело", - сказал Надеждин.

В свою очередь представитель ЦИК заявил, что оспариваемые правила приняты в строгом соответствии с законом. "Установление порядка работы является прерогативой ЦИК", - подчеркнул юрист комиссии.

Верховный суд ранее отклонил три иска Надеждина - два оспаривали формуляры ЦИК, третий сам факт отказа в допуске Надеждина к выборам. Верховный суд в понедельник также рассмотрит жалобу на второй иск Надеждина с оспариванием формальной стороны действий ЦИК.

8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей недействительными были признаны 9 147 из них. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тыс. подписей.