В Омской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали две свалки

В целях исполнения судебного решения правительство региона выделило дополнительно более 23 млн рублей

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Свалки площадью более 9 тыс. кв. м на территории Харинского и Подгородного лесничеств в пригороде Омска ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Омской области после жалоб жителей принять меры по сокращению сроков ликвидации несанкционированных свалок, проблема которых остается актуальной для региона.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила две несанкционированных свалки площадью более 9 тыс. кв. м на территории этих лесничеств. Обязанность по их ликвидации по закону возложена на главное управление лесного хозяйства региона, которое не принимало все необходимые меры.

"Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании бездействия уполномоченного органа незаконным и понуждении ликвидировать несанкционированные свалки. Куйбышевский районный суд Омска требования прокурора удовлетворил. В целях исполнения судебного решения правительством региона выделено дополнительно более 23 млн рублей. В настоящее время в результате прокурорского вмешательства свалки ликвидированы", - сказала Булихова.