В Непале ввели онлайн-регистрацию для любителей горного туризма

Представитель департамента иммиграции МВД страны отметил, что трекерам больше не придется стоять в очередях в банках, чтобы оплатить сборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Непала через 70 лет после начала выдачи бумажных удостоверений запустили онлайн-регистрацию для иностранных любителей горного туризма (trekking), желающих посетить районы с ограниченным доступом. Об этом сообщил представитель департамента иммиграции МВД страны.

"Система онлайн-заявок сэкономит время. Трекерам больше не придется стоять в очередях в банках, чтобы оплатить сборы", - приводит его слова газета The Kathmandu post. Однако платежи следует производить только через непальские платежные системы.

В 1970-х годах. ряд районов, граничащих с Тибетом, автономным районом КНР, были объявлены закрытыми для иностранных туристов, напоминает издание. "Это хорошая новость для всех туроператоров и операторов пешеходного туризма (без альпинистского снаряжения)", - заявил глава Ассоциации трекинговых агентств Непала Нилхари Бастола, отметив, что новая система "радикально сократит бюрократическую волокиту".

Каждый четвертый турист, приезжающий в Непал, отправляется в горный поход. Большинство трекинговых маршрутов Непала проходит на высоте до 4 тыс. м.