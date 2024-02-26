Вводы о том, что мРНК-вакцины способны влиять на развитие неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений, вполне ожидаемы, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Такие матричные РНК-вакцины от коронавируса, как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, организм человека может воспринимать как инородные. Поэтому выводы о том, что мРНК-вакцины способны влиять на развитие неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений, вполне ожидаемы, сообщил РБК директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Так он прокомментировал исследование по использованию мРНК-вакцин и их влиянию на здоровье привитых пациентов. Как сообщал Bloomberg, его результаты показали, что вакцины, защищающие от тяжелого заболевания COVID-19, провоцируют более высокий риск воспаления сердца, образования тромбов в мозге после иммунизации, а также повышают вероятность возникновения синдрома Гийена-Барре, неврологического расстройства.

По словам Гинцбурга, это связано с тем, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на платформе мРНК, воспринимаются организмом как инородная информация. "Матричная РНК, когда ее вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить", - пояснил он.

Как пишет РБК, по мнению дoцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сeргея Вознесенского, проведенных исследований всe еще недостаточно, чтобы установить достовeрную взаимосвязь между мРНК-вакцинами и послeдующими осложнениями. "Самая молодая плaтформа на основе мРНК-вакцин. С этой платформы у нaс данных недостаточно, которые были бы получены нa широком объеме, на длительном временном интервалe, поэтому тут много всяких сообщений и о eдиничных, и о множественных случаях осложнeний, которые могут быть связаны с этой платфoрмой. В том числе развитие миокардитoв, в том числе развитие сосудистых осложнeний или даже внезапных смертей у пожилых пациeнтов. Эти платформы требуют дальнейшего изучeния именно с длительным интервалом наблюдений пoсле проведения вакцинаций", - пояснил Вoзнесенский.

Ранее Гинцбург заявлял, что пандемия коронавирусной инфекции еще продолжается, ее возбудитель никуда не делся.