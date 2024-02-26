Токаев поздравил Эрдогана с 70-летием

Стороны обсудили расширение стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией

АСТАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летнием, обсудив с ним расширение стратегического партнерства между странами. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Глава нашего государства пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе", - говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отметили в пресс-службе. По ее данным, стороны обсудили и реализацию повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств.