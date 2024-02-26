В Белгородской области у школ установят модульные защитные сооружения

Губернатор региона поручил собрать перечень школ, где подобная мера защиты требуется из-за оперативной обстановки

БЕЛГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Модульные защитные сооружения будут установлены в течение трех недель на территории школ муниципалитетов Белгородской области, где есть очное и заочное обучение, и где эти меры продиктованы обстановкой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства области.

"Родители перед школами остаются на улице: кто-то на машине, кто-то нет. Укрытие у нас отсутствует, поэтому предлагаю на территории школ установить модульное защитное сооружение", - сказал он.

Гладков поручил собрать перечень школ, где подобная мера защиты требуется из-за оперативной обстановки. Он подчеркнул, что сооружения будут установлены в муниципалитетах, где введено очно-заочное обучение. Губернатор заявил, что возвести сооружения необходимо в течение трех недель.