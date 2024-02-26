"Арктический диктант" станет ежегодным

В 2024 году он пройдет 28 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Арктический диктант", который 28 февраля проведет самый северный в России национальный парк "Русская Арктика", впоследствии станет ежегодным. Об этом сообщил директор нацпарка Александр Кирилов.

["Арктический] диктант", <…> я думаю, что это станет традиционным ежегодным мероприятием. В этом году диктант будет [проводиться] 28 февраля", - сказал он в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню Арктики, отмечаемому 28 февраля.

Кирилов отметил, что в этом году в диктант будет включен региональный блок вопросов. "Мы попросили [нацпарки Арктической зоны РФ] предоставить свои вопросы. Они включены в разделы диктанта. [В диктанте] будут не только [вопросы] на знание истории, географии, биологии Арктики, но также [вопросы] по территориям и арктическим регионам", - пояснил он.

По словам Кирилова, в 2025 году планируется ввести дополнительный блок вопросов повышенной сложности. "У нас будет введен блок вопросов "со звездочкой". Будет примерно пять вопросов, которые будут особо сложные, для любителей Арктики. Они не пойдут в зачет, они будут только для оценки своих знаний", - добавил он.

Ранее пресс-служба парка сообщила, что в прошлом году только два участника "Арктического диктанта" смогли правильно ответить на все 30 вопросов. Также шесть человек набрали 26-29 баллов. В диктанте приняли участие 2,6 тыс. человек во всех районах Архангельской области, а также Владимире, Мурманске, Кировске Мурманской области, Пролетарске Ростовской области и в Якутске.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.