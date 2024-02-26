Путин утвердил денонсацию соглашения о пенсиях сотрудников ОВД стран СНГ

После денонсации соглашения выплата пенсии россиянам, переехавших на постоянное жительство в другие государства СНГ, будет осуществляться в соответствии с утвержденным правительством РФ положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы страны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией соглашения о порядке пенсионного обеспечения и госстрахования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран - участниц СНГ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение, подписанное в 1993 году, определяло порядок сотрудничества стран содружества в области социального обеспечения лиц, уволенных из органов внутренних дел, и их семей. Он основывался на территориальном принципе назначения пенсий, при котором расходы по пенсионному обеспечению и обязательному госстрахованию граждан осуществлялись сторонами за счет их бюджетов без взаимных расчетов.

Как отмечается в сопроводительных материалах, сейчас в СНГ сформировалось новое пенсионное законодательство, и страны перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поэтому соглашение утратило свою актуальность.

После денонсации соглашения выплата пенсии россиянам, переехавших на постоянное жительство в другие государства СНГ, будет осуществляться в соответствии с утвержденным правительством РФ положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы страны.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.