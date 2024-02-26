РФ ратифицировала соглашение с Киргизией о Славянском университете в Бишкеке

Это соглашение, в частности, предусматривает, что делопроизводство в учебном заведении ведется на русском языке, а киргизский язык используется в переписке университета с государственными органами и ведомствами Киргизии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Киргизией о новых условиях деятельности в Бишкеке Киргизско-российского Славянского университета (КРСУ) имени первого президента РФ Бориса Ельцина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Бишкеке 12 октября 2023 года. Оно, в частности, предусматривает, что делопроизводство в учебном заведении ведется на русском языке, а киргизский язык используется в переписке университета с государственными органами и ведомствами Киргизии. Уровень владения русским языком выпускников университета должен удовлетворять коммуникативные потребности и позволять вести профессиональную деятельность на русском языке в соответствии со специальностями, научными специальностями и направлениями подготовки.

Кроме того, устанавливается, что деятельность университета не может осуществляться за счет средств иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории государства хотя бы одной из сторон признана нежелательной.

Соглашение заключается сроком на 10 лет и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур. В сопроводительных документах отмечается, что Киргизия уже ратифицировала соглашение.

Киргизско-российский Славянский университет был создан в 1993 году на основании подписанного между Москвой и Бишкеком соглашения. В 2004 году ему было присвоено имя Ельцина. Выпускники вуза получают дипломы киргизского и российского образцов. Университет включен в соответствующий реестр РФ, он успешно сотрудничает с различными вузами России, Казахстана и других государств. В КРСУ функционируют 8 факультетов, 80 кафедр и 6 научно-исследовательских институтов.