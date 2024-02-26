Мирзиёев поздравил Эрдогана с юбилеем

Президент Узбекистана пожелал турецкому коллеге крепкого здоровья, благополучия и больших успехов

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и отметил его вклад в развитие узбекско-турецких отношений. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

По ее данным, 24 февраля в ходе телефонного разговора Мирзиёев пожелал Эрдогану "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов". Президент республики также отметил вклад Эрдогана "в становление современной Турции и повышение ее авторитета на глобальной арене, в достижение нынешнего высокого уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства".

Стороны констатировали нарастающую динамику в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном взаимодействии. В частности, по итогам 2023 года на 365 выросло число совместных предприятий и проектов, увеличилась частота прямого авиасообщения между двумя странами и вырос взаимный поток туристов.

Лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам подготовки очередного заседания совета стратегического сотрудничества высшего уровня. В связи с этим отмечена важность усиления проводимой работы в рамках узбекско-турецкой межправительственной комиссии.

В пресс-службе добавили, что Мирзиёев и Эрдоган обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.