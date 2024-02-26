Почти 70 человек доставили в полицию после "голой вечеринки" в частном доме в Москве

Из них 30 отправили в ОМВД по району Строгино, 28 - в ОМВД Щукино и 10 - в ОМВД Хорошево-Мневники

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в территориальные отделы почти 70 человек после "голой вечеринки" в частном доме на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме по адресу: улица 2-я Лыковская, дом 65, корпус 46, проходит "голая вечеринка". "Полицейские, прибыв на место, установили почти 70 участников "голой вечеринки", они были доставлены в территориальные отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 30 человек доставлены в ОМВД по району Строгино, 28 - в ОМВД Щукино и 10 - в ОМВД Хорошево-Мневники. В настоящее время проводится проверка.