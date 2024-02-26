Прокуратура Ростовской области через суд потребовала отремонтировать трассу М-4 "Дон"

По данным ведомства, с начала 2023 года на дороге произошло 128 ДТП, непосредственно связанных с повреждениями участка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области направила в суд иск к государственной компании "Автодор" с требованием привести в нормативное состояние трассу М-4 "Дон" в регионе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

"В ходе проверки установлено, что покрытие автодороги М-4 "Дон" не соответствует установленным требованиям, имеет многочисленные ямы и выбоины. Это угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения. При этом с начала прошлого года произошло 128 дорожно-транспортных происшествий, непосредственно связанных с повреждениями дорожного покрытия [трассы]. Несмотря на это, государственной компанией "Автодор" меры к устранению нарушений не принимаются", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона отметили, что в суд направлено исковое заявление об обязании государственной компании привести дорогу в нормативное состояние. Ход и результаты рассмотрения исковых требований находятся на контроле ведомства.