В Запорожской области прекратили деятельность запрещенных в России сект

При этом оказано содействие Бердянской епархии Украинской православной церкви в переходе в прямое управление Русской православной церкви

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о прекращении на территории региона деятельности религиозных сект, принимавших участие в организации массовых беспорядков и антироссийской деятельности.

"В Запорожской области завершена регистрация национально-культурных автономий народов, традиционно проживающих на территории региона, прекращена деятельность религиозных сект, принимавших участие в организации массовых беспорядков и антироссийской деятельности, а также признанных судами России ведущими экстремистскую деятельность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что информацию сообщили на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе Запорожской области.

Губернатор подчеркнул, что силами внутриполитического блока администрации области удалось интегрировать религиозные организации в российскую систему. "Благодаря большой работе внутриполитического блока администрации Запорожской области оказано содействие Бердянской епархии Украинской православной церкви в переходе в прямое управление Русской православной церкви, оказано содействие религиозным общинам Евангельских христиан-баптистов в интеграции в общероссийские структуры, зарегистрировано региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", - сообщил губернатор.

Как сообщил заместитель губернатора Антон Тицкий, на заседании совета утвердили его состав. "Уверен, что создание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям посодействует укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в нашем регионе, а также взаимодействию администрации Запорожской области с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики", - написал в своем Telegram-канале Тицкий.