В ЛНР дорогу к заводу по производству ферросплавов намерены построить заново

По данным начальника бюро капитального строительства Алексея Барткова, специалисты начали укладку основания

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. В ЛНР дорогу к Стахановскому заводу ферросплавов построят заново. Ее площадь составит более 33 тыс. кв. м, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Дорога, ведущая к заводу, находится в аварийном состоянии. Около 90% дорожного полотна было повреждено. Ремонт не проводился с конца 1990-х годов.

"Новая дорога обеспечит комфортный и безаварийный подъезд к заводу как служебного транспорта, так и грузовых автомобилей. На данный момент мы уже провели полную вырезку сухостоя и поросли в санитарной зоне по обе стороны дороги, а также начали укладку основания", - приводятся в сообщении слова начальника бюро капитального строительства Алексея Барткова.

Также во время проведения ремонтных работ обустроят призаводскую площадь.

Стахановский завод ферросплавов запустили в 1962 году, в советское время он выпускал значительную часть всего ферросилиция (сплав железа и кремния, который улучшает качество стали; часто применяют при изготовлении пружинно-рессорных материалов) в стране. В 2014 году из-за обстрелов завод был аварийно остановлен, его территория сильно пострадала. В октябре 2021 года Алчевский меткомбинат и другие крупные металлургические и коксохимические предприятия республик Донбасса, ранее находившиеся под управлением ЗАО "Внешторгсервис" были переданы ЮГМК с целью развития производства. В частности, под управлением ЮГМК находятся Алчевский меткомбинат, Стахановский завод ферросплавов и несколько предприятий ДНР: Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевский и Ясиновский коксохимические заводы и Комсомольское рудоуправление.