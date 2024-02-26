Путин заявил, что кататься на лыжах по хорошей погоде "одно удовольствие"

Президент РФ уточнил у главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, освещены ли трассы на курорте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что покататься на лыжах по хорошей погоде - это одно удовольствие. Об этом он сказал на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, когда разговор зашел о работе горнолыжного курорта "Архыз".

"На лыжах катаются?" - поинтересовался у своего собеседника президент. "Катаются. 2 млн посетило Карачаево-Черкесскую Республику, где 500 тыс. население", - похвалился Темрезов. Путин отметил, что это "прилично".

Глава Карачаево-Черкесии рассказал, что сейчас - самый сезон. "Снег есть, народ катается. Посмотрел сейчас в веб-камеру - есть такая опция, посмотреть: люди катаются, у нас в "Архызе" и вечернее катание есть, люди и вечером катаются", - сказал он.

"Если погода хорошая - одно удовольствие!" - согласился Путин.

Президент также уточнил, освещены ли трассы на курорте. "Две трассы освещены, людей это устраивает, особенно с детками вечером покататься", - сообщил Темрезов.

Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и горным лыжам. В последние годы президент также регулярно занимается хоккеем.