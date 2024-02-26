В Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий продлили во второй раз

Он будет действовать до вечера 28 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, объявленный в Челябинской области неделю назад, продлили во второй раз, следует из материалов, опубликованных областным Гидрометцентром.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. До 19:00 (17:00 мск) 28 февраля в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Магнитогорске отдельным предприятиям объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени", - говорится в материалах.

22 февраля сообщалось, что режим продлили до вечера 26 февраля. Его объявили 19 февраля с 14:00 (12:00 мск) до 19:00 (17:00) 22 февраля. Местные власти сообщали, что с предприятиями провели совещание, на котором договорились о снижении выбросов на 20-40%. Кроме того, решили усилить все необходимые мероприятия по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.

Челябинская область - крупный промышленный центр России. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.