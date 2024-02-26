Саратовского экс-министра перевели из СИЗО в туберкулезную тюремную больницу

Дмитрия Тепина обвиняют в злоупотреблении полномочиями в связи с необеспечением жильем детей-сирот

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, перевели из СИЗО в туберкулезную тюремную больницу (ОТБ-1) регионального управления ФСИН. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тепин переведен из СИЗО в ОТБ-1", - сообщил собеседник агентства.

В мае 2023 года экс-министру предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с необеспечением жильем детей-сирот. Будучи главой ведомства, в 2014-2019 годах он не принял необходимых мер, из-за чего были нарушены права более 460 детей-сирот. В январе 2024 года подсудимого отправили под стражу.

ОТБ-1 - больница в системе ФСИН, которая специализируется на лечении различных форм туберкулеза.