Во Франции заявили, что фермеры страны не должны расплачиваться за события на Украине

Кандидат из списка партии "Республиканцы" на выборах в Европарламент Селин Имар отметила, что поступающие в страну миллионы тонн товаров с Украины "дестабилизируют рынки мяса птицы, сахара и зерна"

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Французские фермеры не должны испытывать негативные последствия из-за того, что происходит сейчас на Украине. Такое мнение озвучила в эфире телеканала BFM TV французский политик, кандидат из списка партии "Республиканцы" на выборах в Европарламент Селин Имар.

"Очевидно, что не французские фермеры должны сегодня платить цену за этот [вооруженный конфликт на Украине]", - сказала она. По ее словам, поступающие в страну миллионы тонн товаров с Украины "дестабилизируют [французские] рынки мяса птицы, сахара и зерна". В связи с этим необходимы эффективные механизмы, которые могли бы помочь этим секторам французской экономики.

Как отметила политик, подобные механизмы могут быть реализованы на уровне как таможенной политики, так и нормативного регулирования. В частности, Имар согласилась с тем, что одним из возможных решений могло бы стать повышение таможенных тарифов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что в целях помощи фермерам власти приняли уже несколько десятков мер. 26 февраля глава государства проведет встречу со своей администрацией, чтобы обсудить эффективность первых шагов по оказанию помощи аграриям, предложенных властями. Кроме того, французский лидер пообещал в ближайшие три недели провести встречи с представителями объединений фермеров, которые требуют дополнительных мер поддержки.

Макрон также отметил, что подготовка законопроекта о сельском хозяйстве находится в завершающей стадии и документ может быть представлен на заседании правительства 20 марта. Как указал президент, закон должен закрепить ведущую роль, которое сельское хозяйство играет в жизни Франции.