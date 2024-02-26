26 февраля, 11:26

В ЛНР начала действовать система безналичной оплаты проезда

Руководитель предприятия "Луганскгортранс" Владислав Насонов сообщил, что первоначально система безналичной оплаты охватит большие пассажирские автобусы предприятия, переданные взявшей шефство над регионом Москвой

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Система безналичной оплаты проезда стала доступна в общественном транспорте Луганска, сообщил журналистам руководитель предприятия "Луганскгортранс" Владислав Насонов.

В 2023 году автобусы "Луганскгортранса" перевезли 8 млн пассажиров. Около 70 тыс. жителей ЛНР для оплаты проезда воспользовались картой "Тройка".

"Оплатить проезд теперь можно не только наличными или картой "Тройка", но и любой картой российского банка", - рассказал он.

Насонов добавил, что первоначально система безналичной оплаты охватит большие пассажирские автобусы предприятия, переданные взявшей шефство над регионом Москвой. Постепенно услуга будет расширятся и на остальной транспорт "Луганскгортранса".

В августе 2022 власти Москвы предоставили Луганску первые 23 пассажирских автобуса, которые курсируют на внутригородских маршрутах общественного транспорта. Всего Москва передаст ЛНР 120 автобусов средней и большой вместимости. 

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