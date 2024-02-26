Профсоюз госсектора Греции проведет суточную забастовку 28 февраля

ВСПГС, в частности, требует "10-процентного увеличения зарплат всем работникам, возвращения 13-й зарплаты и отмены налога на помощь безработным в размере 2%

АФИНЫ, 26 февраля. /ТАСС/. Высший совет профсоюза государственного сектора Греции (ВСПГС) объявил о проведении 24-часовой забастовки 28 февраля. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.

По информации телеканала, забастовка работников госсектора будет проходить под центральным лозунгом "Наша жизнь выше их прибылей, требуем повышения заработной платы, чтобы жить достойно". К акции также присоединяются частники, поскольку трудовые центры и федерации профсоюзов частного сектора объявили забастовку в тот же день, отмечает ERT-news.

ВСПГС, в частности, требует "10-процентного увеличения зарплат всем работникам госсектора, чтобы коренным образом решить проблему дороговизны и инфляции, возвращения 13-й зарплаты (в виде пасхальных и рождественских выплат), заключения коллективных договоров об уровнях заработной платы, компенсаций за "замороженные" зарплаты в 2016-2017 годах, отмены налога на помощь безработным в размере 2%, увеличения необлагаемого подоходным налогом годового дохода до €12 тыс., увеличения пособий за вредный труд, немедленного укомплектования штатными сотрудниками всех критически важных государственных органов и модернизации всей необходимой инфраструктуры".

Участники забастовки проведут в среду митинг на центральной афинской площади Клатмонос.

Греческие авиадиспетчеры также объявили об участии в 24-часовой забастовке ВСПГС 28 февраля. "Во время забастовки <…> будут обслуживаться только рейсы, предусмотренные действующим законодательством", - отмечалось в заявлении профсоюза авиадиспетчеров. Если объявленная забастовка состоится, то авиакомпании отменят все запланированные рейсы в этот день внутри страны, за рубеж и из-за рубежа, отмечает телеканал. По закону, во время забастовки разрешены лишь авиаперевозки больных, правительственные рейсы, а также экстренные посадки самолетов.

По измененному графику будет работать в среду общественный транспорт в Афинах.