Автомобилистов и пешеходов в Москве предупредили о гололедице

По прогнозам синоптиков, после 17:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Образование гололедицы на дорогах Москвы прогнозируется вечером в понедельник. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в публикации.