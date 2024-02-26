В ДНР свыше 450 школ получили новое оборудование для пищеблоков

В 557 учебных заведениях республики организовано бесплатное питание для учеников младших классов и детей льготных категорий, сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Бесплатное питание для учеников младших классов и детей льготных категорий организовано в 557 школах Донецкой Народной Республики (ДНР). В 453 из них (81%) уже поступило оборудование для модернизации пищеблоков, сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

"В 557 школах ДНР организовано бесплатное питание учеников начальных классов и ребят льготной категории 5-11-х классов: в 262 школах школьники питаются в столовой, а в 295 учреждениях выдаются продуктовые наборы. Также для организации дополнительного питания работают школьные буфеты", - написала Толстыкина в Telegram-канале.

Вице-премьер добавила, что с 2023 года в республике проходит модернизация школьных пищеблоков - учебные заведения получают новое технологическое оборудование.

"На сегодняшний день новое технологическое оборудование для пищеблоков поступило в 453 школы", - сообщила зампредседателя регионального кабмина.