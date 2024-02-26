В Найроби стартовал климатический саммит ООН

По словам президента климатического саммита и министра энергетики и устойчивого развития Марокко Лейлы Бенали, в ходе саммита будет рассмотрено и может быть принято около 19 резолюций

НАЙРОБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Шестой климатический саммит ООН открылся в Найроби, где расположена штаб-квартира Программы ООН по окружающей среде, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рады засвидетельствовать присутствие на саммите 7 300 участников, 150 министров из более чем 100 стран, это самые большие показатели за всю историю", - сказала на брифинге исполнительный директор Программы Ингер Андерсен.

По словам президента климатического саммита и министра энергетики и устойчивого развития Марокко Лейлы Бенали, в ходе саммита будет рассмотрено и может быть принято около 19 резолюций, касающихся различных аспектов климатической повестки.

Кроме того, в один из дней саммита пройдет обсуждение глобальных вызовов на высшем уровне, отметила министр охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кении Розелинда Соипан Туйя. "Климатический саммит будет, без сомнений, интенсивным мероприятием, где на высшем уровне лидеры стран обсудят общие проблемы. Также запланированы некоторые двусторонние встречи", - сказала она в ходе церемонии открытия.

Шестой саммит ООН по климату проходит в Найроби с 26 февраля по 1 марта на базе отделения ООН. В сентябре 2023 года в Найроби проходил первый в истории Африканский климатический саммит, в ходе которого была подписана Найробийская декларация. В ней предлагается ввести глобальный налог для финансирования программ в области защиты климата. Во встрече приняли участие 17 глав государств и правительств Африки, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Саммит прошел под эгидой Кении и Африканского союза.