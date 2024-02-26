В Турции спасли всех оказавшихся под завалами в шахте

Министерство энергетики республики уточнило, что после обрушения породы один из шахтеров сумел самостоятельно покинуть забой

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Четверо рабочих, попавших ранее под завал на шахте в провинции Элязыг на востоке Турции, спасены. Об этом сообщило министерство энергетики республики на своей странице в X (ранее Twitter).

Ведомство уточнило, что после обрушения породы один из шахтеров сумел самостоятельно покинуть забой. Остальных вытащили спасатели.

Инцидент произошел на принадлежащей частной компании шахте по добыче хрома. Обвал породы случился на глубине 1 400 м. Управление губернатора провинции Элязыг указало, что прокуратура начала административное и уголовное разбирательство по факту инцидента.

13 февраля на руднике компании Anagold в провинции Эрзинджан на востоке Турции произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта, под землей оказались заблокированы девять горняков, их поиски не дали результатов. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, арестованы шесть человек, в том числе гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя.