Сенаторы пройдут ПЦР-тестирование накануне послания президента

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что время послания в приглашении обозначено на 12 часов дня 29 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сенаторы получили официальное приглашение на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 28 февраля им предстоит пройти тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Да, приходило приглашение от администрации президента, официальная телеграмма в адрес Валентины Ивановны Матвиенко. ПЦР будем сдавать здесь, в Совете Федерации, <...> 28 февраля утром", - сказал сенатор.

Собеседник агентства также уточнил, что время послания в приглашении обозначено на 12 часов дня 29 февраля.

Ранее в Кремле анонсировали, что послание главы государства парламенту состоится 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.