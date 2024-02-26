Верховный суд признал законным отказ по двум искам Надеждина

Суд в первой инстанции отклонил три иска политикаа - два оспаривали формуляры ЦИК, третий самого факта отказа в допуске к выборам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным отказ в удовлетворении двух исков Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции признать законным, жалобу Надеждина - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Верховный суд в первой инстанции ранее отклонил три иска Надеждина - два оспаривали формуляры ЦИК, третий самого факта отказа в допуске Надеждина к выборам.

8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей недействительными были признаны 9 147 из них. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тыс. подписей.