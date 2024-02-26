Путин поручит кабмину рассмотреть вопрос о программе капремонта детских садов

Глава КЧР Рашид Темрезов попросил президента запустить программу капремонта детских садов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос о создании программы капитального ремонта детских садов. Об этом глава государства заявил на рабочей встрече с главой Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашидом Темрезовым.

Глава КЧР попросил президента запустить программу капремонта детских садов - "как [уже действует] по капремонту школ".

"Хорошо. Правительству поставлю такой вопрос обязательно", - сказал Путин.

По словам Темрезова, власти республики в этом году направят 200 млн рублей на капремонт 12 детских садов.