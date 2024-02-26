Казахстан намерен представить в Совете ООН инициативу по борьбе с домашним насилием

Министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу отметил, что республика твердо встала на путь защиты прав человека, а демократические изменения в стране носят необратимый характер

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют в 2024 году представить в Совете ООН по правам человека инициативу, касающуюся борьбы с домашним насилием. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

"В качестве члена Совета Казахстан продолжит вносить вклад в коллективные усилия по продвижению прав человека во всем мире, делиться своим национальным опытом и передовой практикой в области укрепления мира, разоружения, гендерного равенства и цифровизации", - сказал Нуртлеу.

Он поблагодарил за поддержку всех соавторов резолюции Совета ООН по правам человека "Обеспечение качественного образования во имя мира и толерантности для каждого ребенка", предложенной в 2023 году Астаной от имени стран Центральной Азии.

"В этом году Казахстан также представит инициативу по борьбе с домашним насилием. Мы приглашаем всех наших партнеров присоединиться к нам в решении этого важного вопроса", - отметил глава МИД Казахстана.

По его словам, республика твердо встала на путь защиты прав человека, демократические изменения в стране носят необратимый характер.