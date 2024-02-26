Семья из Сочи первой оформила в собственность арктический гектар в Карелии

Всего в республике по этой программе принято почти 1,4 тыс. положительных решений о предоставлении земель

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля. /ТАСС/. Семья Сергеевых из Сочи первой оформила в собственность участок, полученный в безвозмездное пользование по программе "Гектар в Арктике". Об этом ТАСС сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии.

"Супруги Игорь и Дарья Сергеевы из Сочи в 2022 году получили в безвозмездное пользование земельный участок в [поселке] Кяргозеро Сегежского округа площадью 1,06 га. Семья построила дом, что позволило ей досрочно и первой в Карелии оформить земельный участок в собственность", - сообщили ТАСС в министерстве.

Сергеевы используют полученную землю для ведения турбизнеса.

Программа "Гектар в Арктике" позволяет получить бесплатный земельный участок площадью до одного гектара. Она действует с 1 августа 2021 года. В республике по этой программе принято почти 1,4 тыс. положительных решений о предоставлении земель.

Участок можно самостоятельно выбрать с помощью интерактивной карты на сайте надальнийвосток.рф. Получить землю в собственность досрочно можно только в двух случаях: при постройке жилого дома и при заключении договора ипотеки на его строительство. В Карелии участки выделяют в Костомукшском городском округе, Сегежском и Беломорском муниципальных округах, а также в Калевальском, Лоухском, Кемском районах, отметили в министерстве. К Арктической зоне России относится треть муниципалитетов региона.