В БАПОР заявили, что поставки помощи в Газу в феврале снизились на 50%

В агентстве отметили, что трудности с доставкой помощи в палестинский анклав возникли из-за ограничений, вызванных мерами безопасности, и временного закрытия КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Около 98 грузовиков с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа ежедневно прибывали в палестинский анклав в феврале, что на 50% меньше в сравнении с январскими показателями. Об этом сообщается в отчете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"В феврале поступило очень мало помощи: в среднем в Газу въезжало около 98 грузовиков в день, что на 50% меньше, чем в январе 2024 года", - говорится в отчете агентства.

Трудности с доставкой помощи в палестинский анклав возникли из-за ограничений, вызванных мерами безопасности, и временного закрытия КПП "Рафах" и "Керем-Шалом". Как утверждает агентство, ситуация с безопасностью на контрольно-пропускных пунктах усугубилась из-за израильских авиаударов в районах КПП, "в результате которых погибли несколько палестинских полицейских".

В БАПОР также сообщили, что число работников агентства, погибших с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года, возросло до 158.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.