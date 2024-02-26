Темрезов заявил, что продолжительность жизни в КЧР к 2030 году должна достигнуть 80 лет

Сейчас средняя продолжительность жизни в республике составляет 75,3 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии к 2030 году ожидается на уровне 80 лет, сообщил глава республики Рашид Темрезов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Республика является шестой в РФ по продолжительности жизни. Конечно, пандемия сказалась. Но те ваши поручения - к 2030 году "80 плюс", - мы неукоснительно с правительством России [отрабатываем]. И я думаю, что у нас будут результаты и в этом плане", - сказал Темрезов.

Сейчас средняя продолжительность жизни в республике составляет 75,3 года.