СМИ: польские фермеры заблокировали границу со Словакией

По информации телеканала Polsat, цель организаторов акции - поиск украинского зерна

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа из нескольких десятков польских фермеров заблокировала пограничный переезд "Барвинек" на границе со Словакией. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По этим данным, на дорогу выехали 10-12 тракторов, которые полностью перекрыли движение на один час. Организаторы акции заявили, что их цель - поиск украинского зерна, которое может ввозиться в Польшу со словацкой территории.

"Позже мы будем проверять грузовые автомобили, которые въезжают в Польшу со стороны Словакии, не везут ли они [украинское] зерно. Мы посчитаем, сколько товара въезжает с одной стороны [границы] на другую", - заявил телеканалу один из организаторов блокады Мачей Вижовский. Он добавил, что в дальнейшем легковые автомобили и автобусы будут без проблем пропускаться через перекрытое шоссе.

Предполагается, что блокада продлится до вечера 29 февраля.

Ранее в понедельник польские сельхозпроизводители заблокировали проезд грузовиков на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с Германией.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс".