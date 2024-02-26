В Гвинее проходит общенациональная забастовка профсоюзов

Профсоюзное движение страны выдвинуло список требований из пяти пунктов

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Объявленная профсоюзами всеобщая бессрочная забастовка началась утром в Гвинее. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee News.

В столице страны Конакри закрыты многие магазины и школы, движение транспорта на дорогах менее плотное, чем обычно, отмечает он. Не работают офисы компаний, которые занимаются электронным переводом денег. Режим минимального обслуживания введен на АЗС.

На ключевых автомобильных развязках столицы находятся полицейские патрули, передает электронное издание. В районе автомобильной развязки столичного района Хамдаллайе силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы демонстрантов, состоявшей в основном из молодежи. Участники акции протеста выбрасывали на дорогу содержимое мусорных баков.

Забастовка объявлена Профсоюзным движением Гвинеи (ПДГ), которое объединяет 13 крупнейших отраслевых профсоюзов страны. Оно выдвинуло список требований из пяти пунктов: немедленное освобождение из тюрьмы главы Союза профессиональной прессы Гвинеи журналиста Секу Джамаля Пендессы, снижение цен на основные продукты питания, выполнение двух ранее подписанных с властями и предпринимателями трудовых соглашений, отмену блокировки в интернете доступа к ряду электронных СМИ и социальных сетей. Последнее требование было выполнено властями на минувшей неделе.

Оппозиция Гвинеи, объединенная в коалицию "Форум живых сил", поддержала забастовку и выдвинула политические требования к властям, включая перемены в управлении страной, восстановление общественных свобод и возвращение к конституционному порядку.