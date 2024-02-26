На Северо-Западе РФ сохранится весенняя погода

Во всех регионах ожидаются плюсовые температуры

ТАСС, 26 февраля. Оттепель продлится в регионах Северо-Западного федерального округа до конца этой недели или даже до середины следующей. Во всех регионах ожидаются плюсовые температуры, а в Калининградской области прогнозируют 1 марта до 14 градусов тепла, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

"Очень тепло ночью и днем, температура воздуха в течение суток от +1 до +5 градусов. Еще и ветра практически нет. <…> Во второй половине недели погоду должен начать определять антициклон, так как атмосферное давление продолжит расти. Осадков уже не будет, и к выходным дням можно надеяться на что-то более интересное в погоде. И солнышко должно появиться, и суточный ход температуры будет уже заметнее от ночи ко дню, но погода сохранится все еще очень теплая", - сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В Карелии оттепель продолжится вплоть до окончания календарной зимы из-за противостояния сибирского антициклона и североатлантического циклона. Их взаимодействие принесет влажный и теплый воздух со стороны Средиземного моря. По ночам на этой неделе столбики термометров будут колебаться от слабых отрицательных до нулевых отметок, днем температура воздуха увеличится до плюс 1, плюс 5 градусов, что на 4-8 градусов выше нормы и соответствует мартовской погоде. В первую неделю марта над районами Карелии сохранится активный циклон, но в темное время суток возможны понижения температуры до 7-12 градусов мороза, прогнозирует Карельский гидрометцентр.

В Калининградской области календарная весна начнется с особо теплого дня, температура воздуха 1 марта по региону может достигать отметки в 14 градусов выше нуля, сообщили ТАСС в гидрометцентре по региону. "Если говорить о температуре воздуха в первый день весеннего месяца марта, то она, думаю, порадует всех - ожидаем плюс 10-14 градусов", - сказал начальник отдела гидрометцентра Игорь Гуйван. Он отметил, что погода в Калининградской области "в первые два дня недели будет обуславливаться ложбиной с юго-запада, с 28 февраля - зоной повышенного давления, следствием чего станет облачная с прояснениями погода". Синоптик уточнил, что во вторник временами будут дождь, утром местами туман, в последующие дни - без существенных осадков, ветер переменных направлений 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью - 1-5 градусов тепла, максимальная днем - от 5 до 10 градусов выше нуля.

В Псковской области температура воздуха в течение суток может составить от 1 до 6 градусов тепла. Такая весенняя погода продержится как минимум до середины следующей недели. Не ожидается и ночных заморозков - в ночные часы температура воздуха лишь иногда может опуститься до нуля градусов. При этом дождливая погода, которая продержится в регионе до середины этой недели, к выходным сменится на ясную: в первые дни весны в Псковской области ожидается потепление до +8 градусов, прогнозирует Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Схожие климатические условия в Новгородской области, где в течение недели температура воздуха днем будет повышаться до плюс 5 градусов, в ночные часы - от 0 до +1 градуса. Возможны дожди, дожди со снегом, прогнозирует Новгородский гидрометцентр. Существует вероятность локальных подтоплений пониженных участков местности, в том числе бессточных участков, автодорог из-за активного таяния снега, устойчивых положительных температур и дождей.

Весна с ветрами

В Мурманской области после оттепели до плюс 5 градусов на выходных, которую принес в регион активный глубокий циклон, наблюдается постепенное снижение температуры воздуха, однако положительные значения все еще сохраняются. На этой неделе Кольское Заполярье ждет облачная с прояснениями погода, небольшие отрицательные температуры - до минус 9 градусов, временами снег. По предупреждению ГУ МЧС по региону, сильная гололедица ожидается во всех районах области. Сохраняется и сильный ветер - на побережье Кольского полуострова до 22 м/с, на юге Баренцева моря - до 15 м/с.

Уже девять дней, с 17 февраля, из-за сильного ветра и метели закрыта единственная дорога к популярному среди туристов селу Териберка. Власти региона после небольшого улучшения погодных условий организовали колонны со спецтехникой, чтобы сопровождать автомобили и автобусы с туристами. Прогноза, когда откроют дорогу на Териберку, пока нет.

В Архангельской области в выходные пришла весенняя погода: оттепель и даже дожди. По информации Севгидромета, на неделе будет тепло и ветрено. Ночью и днем температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов. На дорогах и тротуарах сыро и гололед. В ночь на вторник синоптики предупреждают о сильном снеге в южных районах области. В Ненецком автономном округе тоже минус 2 - плюс 3 градуса, мокрый снег, гололед, местами метель и сильный ветер, на северо-востоке округа в понедельник порывы 20-25 м/с. Из-за оттепели снижена грузоподъемность ледовой переправы через Печору на Тельвиску с пяти до четырех тонн.

Оттепель продолжится и в Республике Коми, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "С юго-западными ветрами поступает очень теплый воздух. Причем на севере республики будет теплее, чем на юге. Если в Сыктывкаре температура на 10 градусов превышает климатическую норму, то в заполярной Воркуте - на 16 градусов", - сообщила ТАСС Козак. Последний раз такая волна теплого воздуха отмечалась в Воркуте в 2002 году, тогда 26-27 февраля температура повышалась до плюс 0,5 градуса. Оттепель сохранится как минимум до первых мартовских выходных.

В Вологодской области на этой неделе продолжится противостояние теплых атлантических циклонов с запада и морозного антициклона с юго-востока. Это обеспечит неустойчивую погоду с колебанием температуры в течение суток, а также гололед. В ночные часы будет подмораживать до отрицательных значений, днем практически повсеместно выше нуля. Среднесуточная температура при этом будет превышать норму на 5-7 градусов, прогнозирует ведущий синоптик Вологодского гидрометцентра Ольга Рыкованова.