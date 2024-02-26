Власти Липецкой области наградят обезвредивших остатки беспилотника взрывотехников

Губернатор Игорь Артамонов напомнил, что остатки подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината

ЛИПЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области наградят взрывотехников, которые в минувшую субботу, 24 февраля, обезвредили остатки беспилотника, уничтоженного в воздушном пространстве над регионом. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов, выразивший при этом благодарность специалистам за оперативность их работы.

"Безусловно, необходимо поблагодарить и представить к награде тех людей, которые устраняли последствия, взрывотехники сработали очень профессионально", - сказал Артамонов. Он напомнил, что остатки подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината.

"Пострадавших в результате падения беспилотника не было, на работу комбината существенного влияния не оказано", - заметил Артамонов.

В ночь на 24 февраля в одном из цехов комбината произошло возгорание на площади 2 кв. м. Губернатор сообщал, что в полночь был получен сигнал об авиационной опасности. Военные перехватили над регионом два беспилотника.