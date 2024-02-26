26 февраля, 12:30
Военная операция на Украине

Власти Липецкой области наградят обезвредивших остатки беспилотника взрывотехников

Губернатор Игорь Артамонов напомнил, что остатки подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината

ЛИПЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области наградят взрывотехников, которые в минувшую субботу, 24 февраля, обезвредили остатки беспилотника, уничтоженного в воздушном пространстве над регионом. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов, выразивший при этом благодарность специалистам за оперативность их работы.

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"Безусловно, необходимо поблагодарить и представить к награде тех людей, которые устраняли последствия, взрывотехники сработали очень профессионально", - сказал Артамонов. Он напомнил, что остатки подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината.

"Пострадавших в результате падения беспилотника не было, на работу комбината существенного влияния не оказано", - заметил Артамонов.

В ночь на 24 февраля в одном из цехов комбината произошло возгорание на площади 2 кв. м. Губернатор сообщал, что в полночь был получен сигнал об авиационной опасности. Военные перехватили над регионом два беспилотника. 

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