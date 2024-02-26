МВД РФ прекратило приобретенное гражданство жителя Новокузнецка за призывы к экстремизму

Уроженец одной из стран Центральной Азии в феврале 2019 года принес присягу гражданина России, а в марте того же года получил российский паспорт

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД приняли решение о прекращении приобретенного российского гражданства жителя Новокузнецка за совершение им преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Кемеровской области приняли решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушением российского законодательства", - сказали в пресс-центре. Паспорт будет изъят.

В МВД пояснили, что уроженец одной из стран Центральной Азии в феврале 2019 года принес присягу гражданина России, а в марте того же года получил российский паспорт. "8 февраля в ГУ МВД России по Кемеровской области поступил вступивший в законную силу приговор Кузнецкого районного суда Новокузнецка о признании гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо интернета)", - отметили в ведомстве. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

26 октября в России вступил в силу новый закон о гражданстве, согласно которому прекращается гражданство и лишаются паспорта лица, совершившие отдельные преступления либо создающие угрозу национальной безопасности страны. Для принятия такого решения не имеет значения давность совершения преступления. С момента вступления закона, как сообщили в МВД РФ, в отношении 62 человек прекращено приобретенное гражданство за насилие в отношении представителя власти, изнасилование и незаконный оборот наркотиков.