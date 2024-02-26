В России раскаявшиеся по некоторым статьям УК РФ смогут работать приставами

По словам первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева, речь идет о случае, когда гражданин подвергался уголовному преследованию по делам частного обвинения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, снимающий для фигурантов дел по некоторым статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, которые были прекращены в связи с деятельным раскаянием, запрет на трудоустройство в органы принудительного исполнения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устраняет выявленную Конституционным судом РФ правовую коллизию, уточняя требования к сотрудникам органов принудительного исполнения РФ и гражданам, желающим поступить на службу в эти органы. В соответствии с постановлением суда, несоответствующим конституции признан установленный в законе о службе в органах принудительного исполнения РФ безусловный и бессрочный запрет поступления на службу для лиц, уголовное преследование которых по делам частного обвинения было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Как отмечал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, теперь гражданин может быть принят на службу или продолжать службу в органах принудительного исполнения в случае, если он подвергался уголовному преследованию по делам частного обвинения, которое было прекращено не только в связи с применением сторон, но и в связи с деятельным раскаянием.

Речь идет об уголовных делах частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы принудительного исполнения. К уголовным делам частного обвинения относятся дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 116.1 УК РФ), а также о клевете (часть 1 статьи 128.1 УК РФ).

Контракт с такими сотрудниками не подлежит расторжению, а сотрудник не может быть уволен по указанному основанию со службы в органах принудительного исполнения.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, в российском законодательстве предусмотрена возможность работать судебным приставом лицам, уголовное преследование которых по делам частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон. Закон позволит уравнять права граждан, в отношении которых уголовное преследование по делам частного обвинения было прекращено по нереабилитирующим основаниям, уточнял Полетаев.