АТОР сообщила о росте бронирования туров "все включено" в Анапу

Количество бронирований на этапе ранних продаж в среднем на 30-40% опережает показатели января - февраля 2023 года

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Анапа стала одним из самых активно бронируемых российских направлений на летний сезон 2024 года на этапе ранних продаж. Бронирование туров "все включено" на лето превышает прошлогодние показатели на 40%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на летние туры в Анапу с размещением в отелях "все включено". Количество бронирований на этапе ранних продаж в среднем на 30-40% опережает показатели января - февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов компании "Интурист", "все включено" - это самый востребованный сегмент бронирования на курорте, объемы продаж туров "все включено" увеличились в двукратном размере в сезоне 2024 года. Представители туроператора "Дельфин" также фиксируют рост спроса на отели "все включено" в Анапе на 40% относительно той же даты прошлого года.

По статистике туроператора Fun&Sun, в текущем году отели категории "все включено" бронируются в среднем за 4 месяца до поездки, а наибольшее количество заявок в сегменте "все включено" в Анапе приходится на самый высокий сезон - июль и август. В первую очередь востребованы отели категории "3-4 звезды" с развитой инфраструктурой. На такие категории объектов размещения приходится до 70% бронирования. Средняя продолжительность отдыха по системе "все включено" составляет 7-10 ночей.

Участники туристического рынка уточняют, что отдых "все включено" очень востребован у семейных туристов с детьми. Поэтому важным фактором влияния на спрос является возможность бесплатного размещения детей до 12 лет в гостиничных комплексах курорта. "Анапа - практически единственный курорт, где отели нередко практикуют бесплатное проживание детей до 12 лет на весь сезон, независимо от акций", - подчеркивают специалисты "Мультитур".

По большинству черноморских отелей акция раннего бронирования запланирована до конца марта. Однако, как поясняют в компаниях "Интурист" и "Мультитур", из-за высокого спроса она может завершиться и досрочно, в том числе по решению самого отеля из-за достижения определенного уровня загрузки.

О туризме в регионе

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В 2023 году регионе работало 10,7 тыс. объектов размещения вместимостью 625 тыс. мест, в том числе 285 гостиниц и отелей уровня "4-5 звезд". В 2022 году курорты края приняли 17,4 млн туристов, по итогам 2023 года турпоток достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих.