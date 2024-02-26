В Заполярье ждут от послания президента РФ новых поручений по развитию Арктики и СМП

Глава региона Андрей Чибис напомнил, что по итогам послания 2023 года было запущено рабочее движение к порту Лавна на западном берегу Кольского залива, началась разработка проекта газификации Мурманской области

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ожидают, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин огласит новые поручения по развитию Арктической зоны РФ и Северного морского пути. Об этом сообщил ТАСС глава Заполярья Андрей Чибис.

"Уверен, что в новом послании президента Владимира Путина будет затронута тема развития Арктики, Северного морского пути, будут подняты и даны дополнительные поручения по развитию экономики и социальной сферы, по поддержке военных и членов их семей и, конечно, по развитию всей нашей страны в целом, но те решения по развитию Арктики и Мурманской области, которые президентом уже приняты, дают нам серьезную основу для дальнейшего активного и эффективного развития", - сказал Чибис.

Он отметил, что в прошлом послании президент РФ также делал акценты на российской Арктике, и поручения главы государства для развития экономики и социальной сферы этого региона уже воплощены в жизнь, в частности, в 2023 году было запущено рабочее движение к порту Лавна на западном берегу Кольского залива, началась разработка проекта газификации Мурманской области, отправлена первая линия завода "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк" из Мурманска к месторождению на Гыданском полуострове.

"Кроме того, президент, находясь у нас в Мурманской области летом прошлого года, дал знаковые поручения и для региона, и для всей российской Арктики: выделение 10 млрд рублей ежегодно в течение трех лет на модернизацию в Арктической зоне РФ закрытых военных гарнизонов и населенных пунктов, где живут военнослужащие и члены их семей. Поручено определить опорные города Арктики и разработать мастер-планы их развития, была запущена льготная арктическая ипотека. А недавнее поручение правительства РФ о внедрении полярных надбавок сразу всем, кто работает в районах Крайнего Севера, - это еще одно знаковое решение, очень важное для молодых специалистов и тех, кто вырос на севере, и тех, кто к нам приезжает работать", - подчеркнул Чибис.

Глава Заполярья также напомнил, что в Госсовете по поручению Владимира Путина создана и действует уже второй год рабочая группа по развитию Арктики, чьи инициативы в дальнейшем поддерживаются президентом РФ.

Ранее в Кремле анонсировали, что послание главы государства парламенту состоится 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.