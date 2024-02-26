Путин увеличил штатную численность СК на 486 единиц

Речь идет о должностях, где не предусмотрено присвоение специальных званий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Следственного комитета России почти на 500 единиц. Об этом говорится в указе главы государства на официальном портале правовых актов.

Изменения в указ президента "Вопросы деятельности Следственного комитета РФ" устанавливают "штатную численность Следственного комитета Российской Федерации (кроме военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации) в количестве 23 017 единиц". Тем самым, она увеличена на 486 единиц. При этом речь идет о должностях, где не предусмотрено присвоение специальных званий.